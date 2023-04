As repúblicas de estudantes em Coimbra precisam de ajuda

Coimbra são os estudantes. E as Repúblicas são as casas dos estudantes. Se, em Portugal, se fala de crise habitacional, em Coimbra a prioridade é dar apoios aos promotores dos Coldplay.

“Deixai a esperança, vós que entrais.” Quem já leu a Divina Comédia, de Dante Alighieri, saberá o contexto histórico e poético da citação. A frase está também na República dos Fantasmas, em Coimbra, no pórtico da entrada para a sala de estar. O contexto é diferente, não estando associado à entrada do Inferno dantesco, mas a tudo o que envolve as tradições académicas, assim como uma forma de resistência ao regime, durante o Estado Novo.

Se, em Portugal, se fala de crise habitacional, procurando-se uma forma de reduzir o impacto da subida dos preços para adquirir habitação de forma digna — estando, no cerne da questão, a falta de oferta residencial aos estudantes — em Coimbra, a prioridade é dar apoios aos promotores dos Coldplay, relegando, para segundo plano, duas das casas estudantis mais importantes de Coimbra: a República dos Fantasmas e a Real República Rapó-Taxo.

Numa altura em que o preço médio de um quarto em Coimbra não é menor do que 300 euros, sem despesas incluídas, nas Repúblicas, o preço é substancialmente mais baixo (200 euros, na República dos Fantasmas), englobando alimentação, todas as despesas e uma série de actividades culturais. As mesmas repúblicas que hoje estão em risco foram a casa de pessoas como Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira, entre outros.

E ao falarmos de Repúblicas, não falámos do caso específico da República dos Fantasmas e da Real República Rapó-Taxo (com a obrigação de, em três meses, ter de adquirir a casa, num investimento de 450 mil euros, sob pena de serem postos na “rua”). Falamos das 23 casas estudantis de Coimbra, que permitem uma habitação acessível a mais de 200 estudantes, assim como alimentação a preços mais baixos que a própria Universidade de Coimbra, para outras centenas.

Todos os estudantes de Coimbra podem orgulhar-se de ver, entrar, conhecer ou jantar numa República. Todos se rejubilam, até o departamento turístico da Câmara de Coimbra, que promove a história de intervenção e de luta das Repúblicas de Coimbra, únicas no país.

O problema põe-se, contudo, na falta de apoio da mesma câmara que nos declarou património cultural, acusando “falta de enquadramento legal” e, de um certo modo, falta de vontade política.

"São os estudantes a vivalma da cidade, o seu espírito e a sua continuidade. O comércio vive dos estudantes, a população vive dos estudantes"

Houve alturas em que, se em dificuldades, os estudantes apelavam aos "repúblicos" por comida, que nunca foi negada. Existe a cultura de ajudar, oferecendo almoços e jantares a todos os interessados, assim como um sofá, uma almofada e um cobertor, se for preciso, para descansar a cabeça. Actualmente, as próprias Repúblicas estão em dificuldade e, aos que outrora ajudou, pede agora ajuda.

Os estudantes nunca pediram “dinheiro de mão beijada”, tendo demonstrado, anualmente, a sua importância na manutenção das tradições académicas que são, na maioria, a principal atracção turística de Coimbra. Sem os estudantes, Coimbra não passa de uma cidade mal-organizada, sem jardins, com péssimos transportes públicos e o belo Mondego. São os estudantes a vivalma da cidade, o seu espírito e a sua continuidade. O comércio vive dos estudantes, a população vive dos estudantes. Em síntese, Coimbra são os estudantes. E as Repúblicas são as casas dos estudantes.

Continuando esta tendência de obscurecer as Repúblicas, o significado da esperança será, ao invés de um lugar onde todos são respeitados, onde não existem preceitos sociais, ou premissas económicas, mas o amor a uma causa que é a Academia, uma esperança frustrada de salvar as casas mais importantes do país onde memórias, alegrias, confissões e histórias se perfizeram e se fazem, diariamente, e onde foram formados alguns dos maiores do país.

Assim, impera uma única acção: ajudar as Repúblicas em necessidade, nomeadamente a República dos Fantasmas que, em tristeza, se vê nesta situação de vulnerabilidade. Para resolver a crise de habitação, devemos, por fim, começar por quem deu as soluções desde o tempo de D. Dinis.