Homem morre na sequência de queda na cascata do Tahiti no Gerês

Um homem de nacionalidade francesa e com cerca de 50 anos morreu esta terça-feira na sequência de uma queda na cascata do Tahiti, na serra do Gerês, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro.

À agência Lusa, o Comando Sub-Regional do Cávado afirmou o alerta foi dado pelas 11h15 e que, no local, 34 operacionais, apoiados de 13 veículos, estavam a tentar resgatar a pessoa.

No local, está a ser montado um perímetro de segurança para retirar o corpo da vítima, que era de nacionalidade francesa.