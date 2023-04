Foi assim o 25 de Abril no Porto, revelam estas imagens inéditas

A Avenida dos Aliados cheia de gente, sorrisos junto ao quartel na Praça da República, festejos, palmas e cravos na Rua do Heroísmo. Para marcar o 49.º aniversário do 25 de Abril, inaugurou-se, no Porto, a exposição que reúne mais de cem fotografias — algumas inéditas — do dia da Revolução dos Cravos no Porto. Olhares de Abril, patente parcialmente no átrio da estação de São Bento, até ao dia 24 de Maio, exibe fotografias da autoria dos fotojornalistas portuenses Bruno Neves (falecido em Janeiro de 2023), Pereira de Sousa e Ricardo Pereira, cujas carreiras foram profundamente marcadas pela cobertura da revolução no Porto.

As imagens “que contam a história iconográfica da 'revolução dos cravos' no Porto” estarão também expostas, presencialmente, no Instituto Multimédia - Escola Profissional, no centro do Porto, e no ISMAI, na Maia. Dado o grande volume de fotografias, a organização optou também por disponibilizar o conjunto numa galeria virtual, para que possam ser consultadas online por pessoas de todo o país.