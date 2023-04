Dez dicas para a criação de uma atracção de água no jardim lá de casa

Independentemente do tamanho ou disposição do seu jardim, há sempre espaço para acrescentar um toque de água. "Há algo de extremamente belo e calmante na água", acredita Veronica Lorson Fowler, autora de Backyard Water Gardens: How to Build, Plant & Maintain Ponds, Streams & Fountains (sem tradução em português). "É por isso que sentimos um apelo por praias, oceanos e lagos. Esse mesmo instinto leva-nos a querer adicionar uma atracção de água ao nosso jardim”, assevera.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt