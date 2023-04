Jorge Barradas: retrato de um modernista lisboeta

Exposição no MNAC revela a obra de um renovador da cerâmica que foi um desenhador e publicitário de talento, e ainda um pintor. Em suma, um artista atento ao mundo e à arte do seu tempo.

Falar de Jorge Barradas (Lisboa, 1894–1971) é falar de cerâmica. Foi ele o grande renovador desta disciplina com tantas tradições em Portugal. Trouxe-a, no século XX, para o campo da prática modernista das artes decorativas e libertou-a da sua dupla função de copiar as criações Arte Nova que Rafael Bordalo Pinheiro imaginara por alturas do fim da monarquia e da prática artesanal e utilitária dos barristas populares.