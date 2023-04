Os curiosos e biscateiros da Universidade da Vida

A arte pública é um terreno fértil para curiosos e biscateiros. O cenário actual é dramático, com maus exemplos a proliferarem de norte a sul do país.

Em Portugal, devido à mercantilização do ensino superior e à proliferação de estabelecimentos de ensino superior irrelevantes a nível internacional, a qualidade do ensino baixou, a academia desacreditou-se e os profissionais com formação académica superior perderam o estatuto social que outrora detinham. Esta formação académica superior deixou de ser valorizada pela sociedade, sendo frequentemente desprezada, e profissionais com e sem ela são frequentemente equiparados.