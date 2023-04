CES: um depoimento

Em 1980, tinha eu ainda 25 anos, juntei-me aos que tinham criado a Revista Crítica de Ciências Sociais e estavam a preparar o seu 4.º número (o último, publicado em Dezembro passado, é o 129.º). O Centro de Estudos Sociais era apenas a entidade legal titular da revista. Formávamos um grupo pequeno, diverso, frontal e coeso, na larga maioria assistentes que estavam a iniciar as suas investigações. Sim, é verdade, muitas instituições deste país partiram de gente nova e de fortes relações intergeracionais. Foi a partir daí que se desenvolveu o centro em que o CES se tornou, diretamente relacionado com a Universidade de Coimbra, com os objetivos da política pública de ciência e com a finalidade de superar a incipiente capacidade de organização da investigação então existente.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt