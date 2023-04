FC Porto garante “capitão” Pepe até 2024

O internacional português Pepe, defesa-central do FC Porto, vai continuar a representar os “dragões” na próxima temporada, confirmou o emblema portuense em nota relativa à renovação com o capitão portista de 40 anos, que assinou até 2024.

Pepe regressou ao clube das Antas em 2019, proveniente do Besiktas, para uma segunda passagem de “azul e branco” na história iniciada em 2004 e interrompida em 2007 pela transferência para o Real Madrid.

O desempenho e liderança de Pepe continuam a ter um papel crucial na equipa de Sérgio Conceição, que mantém o central como indiscutível no "onze" sempre que Pepe está disponível, o que aconteceu por 28 vezes nesta época.

“Pepe e o FC Porto cumpriram o desejo mútuo há muito expressado de renovar até 2024 o contrato que liga o central de 40 anos ao clube. A epopeia de Képler Laveran Lima Ferreira – um dos melhores da posição na história do futebol – na Invicta iniciou-se no Verão de 2004, quando o na altura jovem de 21 anos trocou o Marítimo pelo que se tornou o clube do coração. No Porto, permaneceu até se transferir para o Real Madrid, três anos, dois campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça Cândido de Oliveira e uma Taça Intercontinental depois”, recorda o FC Porto.

Após o regresso, Pepe acrescentou novo título nacional e mais uma Taça ao palmarés e “foi figura de destaque na campanha vitoriosa dos 'dragões', que culminou com a conquista da 'dobradinha' e contribuiu para a obtenção da Supertaça na antevéspera de Natal de 2020”, acrescenta a nota.

Nova dobradinha em 2021-22, mais uma Supertaça (2022-23) e a primeira Taça da Liga, já com 40 anos, são títulos sublinhados pelo FC Porto neste momento, que surge quando o clube tenta agarrar-se a todas as possibilidades para renovar um título de campeão que deixou de ser uma miragem.