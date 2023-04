“O que aconteceu comigo não foi excepção.” Duas alunas do Politécnico do Porto relatam assédio de professor

Os relatos de comportamentos inapropriados, de cariz sexual, por parte de um professor do Instituto Politécnico do Porto (IPP) acumularam-se nos últimos anos. As alunas foram falando entre si e percebendo que não eram os únicos alvos. A criação de um núcleo de alunos contra o assédio sexual ajudou a organizar as queixas, que chegaram ao provedor do Estudante e à presidência da instituição. Este docente está agora suspenso preventivamente, por um período de três meses, enquanto são investigadas as alegações, que envolvem outros dois colegas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt