Campeã mundial de patinagem no gelo emerge nos sprints da elite do ciclismo

Da vertigem das pistas de gelo para os alucinantes sprints no ciclismo, a campeã mundial júnior de 500 metros de patinagem de velocidade de 2018, a neerlandesa Femke Beuling, está disposta a apostar numa carreira profissional no Women’s World Teams (WWT) com as cores da EF Education-TIBCO-SVB.

A inscrição foi confirmada na quinta-feira pela UCI [União Ciclista Internacional] e a jovem de 23 anos poderá estrear-se na Vuelta feminina, competição de sete dias que vai para as estradas de Espanha em Maio. Depois de cerca de dez anos dedicados à patinagem de velocidade no gelo, Femke Beuling retirou-se no final de 2022 por causa de uma lesão crónica num pé, que a condicionava ao mais alto nível. Uma patologia capaz de provocar cãibras persistentes, mas que não interfere com as pedaladas.

Aliás, a opção de Femke pelo ciclismo não aconteceu por acaso, já que as bicicletas sempre fizeram parte do treino da neerlandesa, pelo que acabou por ser uma alternativa lógica, atendendo à aptidão natural para a alta competição e para a velocidade. Assim, depois de conhecer a verdadeira extensão da lesão no Verão passado, Femke focou-se nas bicicletas, tendo obtido resultados animadores nas participações em provas nos Países Baixos, onde conseguiu duas vitórias e dois pódios em quatro corridas pela equipa amadora WW de Kannibaal.

Na verdade, para Femke não foi novidade a forma como se impôs na hora de cortar a meta, essencialmente graças a um poderoso sprint, especialidade com que a potência e a capacidade de explosão das pistas de gelo casa na perfeição. Consciente do potencial da atleta de Emmeloord, pequena localidade de 30 mil habitantes a meio caminho entre Amesterdão e Groningen, o agente da desportista contactou a antiga ciclista olímpica canadiana Linda Jackson, fundadora e proprietária da EF-TIBCO-SVB.

We are pleased to announce that Femke Beuling has signed with the team! The Dutch former speed skater will be breaking into the Women’s WorldTour peloton when she rides la Vuelta Femenina next month. We’re so excited to welcome you, Femke! https://t.co/nrCtzm4ILX pic.twitter.com/Q6qxuJaMYZ — EF Education-TIBCO-SVB (@EF_TIBCO_SVB) April 20, 2023

“Quando recebi o email sobre uma jovem patinadora que estava disposta a apostar no ciclismo profissional, fiquei intrigada. Mas a verdade é que Femke encaixa na perfeição no perfil de ciclista que procurávamos, com um potencial tremendo e a determinação de quem quer vencer no ciclismo. Em poucos dias enviámos um convite para integrar o nosso campo de treino na Califórnia, em Dezembro. A Femke adaptou-se lindamente, revelando uma grande personalidade e confiança, além da aptidão inata para o sprint. As grandes sprinters são difíceis de encontrar, pelo que não hesitámos em integrá-la na equipa para o pelotão WWT”.

Femke não podia estar mais de acordo com Linda Jackson, procurando tirar partido da experiência na patinagem para se impor nas estradas, sempre com o sorriso de quem optou por um desafio novo em vez de se render ao infortúnio e abandonar o mundo do desporto.

“Conheci a equipa no estágio da Califórnia e foi realmente divertido treinar-me com um grupo tão dedicado, formado por uma mescla de atletas de diferentes países, com interesses em áreas muito diferentes e empenhadas em evoluir. Na patinagem havia muita gente que se dedicava exclusivamente à modalidade, sem outros interesses, o que por vezes tornava o nosso mundo demasiado pequeno”, expõe Femke, que, entre treinos e competição, se formou em Medicina.

“Precisei de mais algum tempo para conciliar a universidade com a patinagem. Mas sempre senti que precisava de ocupar a mente com algo além da competição. Agora ainda deverá levar algum tempo até poder dedicar-me e exercer Medicina, pois pretendo desenvolver uma carreira desportiva no ciclismo durante os próximos anos”, concluiu Femke, que está em estágio com a equipa que disputará amanhã a clássica Liège-Bastogne-Liège.