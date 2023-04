“Brincadeira de mau gosto”: PSP identifica suspeito de ameaças a escolas

Tudo teve início com fotografias publicadas no Instagram de armas e promessas de ataques terroristas em escolas de Odivelas. Pouco depois, já no WhatsApp, mensagens de voz em grupos de encarregados de educação mencionavam uma suposta “lista” onde estavam agendados ataques. Agora, diz o director nacional da PSP, sabe-se que tudo não passou de uma “brincadeira de mau gosto” sem risco real.

"É mais um exemplo do mau uso das redes sociais", declarou Magina da Silva, enquanto acompanhava a operação policial de combate ao tráfico de droga no Porto​. O responsável diz que as publicações foram detectadas e comunicadas à Polícia Judiciária, com a situação a ser "despistada". Foi identificado um jovem suspeito de ter feito estas publicações, confirmou o PÚBLICO junto de fonte da PSP.

A força policial reforçou o policiamento junto das escolas, após ser inundada por mensagens de encarregados de educação preocupados. Foi ainda pedido, em comunicado emitido pela PSP, que quaisquer movimentações suspeitas fossem comunicadas.

Será que o anúncio destas medidas podem ter aumentado a credibilidade da ameaça e contribuído para o medo sentido por muitos encarregados de educação? Para Pedro Moura, este é um equilíbrio difícil de conseguir.

“Olho para isto com uma certa ambiguidade, a PSP está também num espaço mediatizado – basta lembrar o caso da Faculdade de Ciências em Lisboa. Por um lado, pode estar de facto a contribuir medos que não têm propriamente razão de ser, mas, ao mesmo tempo, será difícil ignorar quando todas as pessoas têm isto na sua consciência. É um trabalho complicado porque, no fundo, é de fácil difícil não se dizer nada. É importante que no conteúdo não se procure alimentar estes receios simplesmente porque sim”, diz o investigador do investigador no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS).

Cumpre-se, esta quinta-feira, o aniversário do massacre de Columbine, ataque acontecido a 20 de Abril de 1999. Nesse dia, dois jovens mataram 12 alunos e um professor, ferindo ainda 21 pessoas com recurso a armas de fogo. A presença desse ataque na memória colectiva terá servido para alimentar os receios.

"Este tipo de situações é enquadrado na literatura como 'pânicos morais'. Estabelecem-se, a priori, um conjunto de receios extrapolados do conteúdo de mensagens. Isto significa que basta existir algum tipo de conteúdo para que a recepção dos públicos seja uma. O enquadramento dado ao massacre de Columbine é um exemplo claro”, explica Pedro Moura.