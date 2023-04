Morreu Bonifácio Serra. Marcelo e Santos Silva evocam ex-assessor de Sampaio

A três dias de completar 74 anos morreu João Bonifácio Serra, historiador e antigo assessor do também antigo Presidente da República Jorge Sampaio. Segundo a Gazeta das Caldas, Bonifácio Serra morreu, em Lisboa, vítima de doença prolongada.

Ainda nesta quarta-feira, o actual Presidente da República evocou o “homem de cultura, professor e historiador”, ao passo que Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, recordou o “exemplo cívico” do “historiador, professor, político”.

A não coincidência na forma como Bonifácio Serra é recordado no que diz respeito às funções desempenhadas e áreas de interesse é ilustrativa de um percurso vasto e ecléctico do homem nascido a 22 de Abril de 1949, em Caldas da Rainha. O município de Leiria reagiu recordando a “extraordinária carreira ligada à cultura e ao conhecimento”.

Na nota publicada ainda na quarta-feira no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que o antigo chefe da Casa Civil do Presidente Jorge Sampaio “leccionou em diversas instituições, mais recentemente no Instituto Politécnico de Leiria, nas Caldas da Rainha. Foi também investigador e docente no Iscte e na Universidade Nova de Lisboa, sendo autor e co-autor de várias obras, designadamente sobre a História da República e o republicanismo”.

“Trabalhou com o Presidente Jorge Sampaio desde o primeiro dia no Palácio de Belém até ao último, de 1996 a 2006, tendo sido seu assessor e, mais tarde, chefe da Casa Civil. Foi condecorado, em 2006, com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo e como Grande-Oficial da Ordem da Liberdade, tendo exercido as funções de vogal do Conselho das Ordens Nacionais”, pode ainda ler-se na nota da Presidência.

Através do Twitter, ao final da tarde de quarta-feira, Santos Silva afirmou que “o falecimento de João Serra, historiador, professor, político, é uma notícia muito triste. Fica a sua obra académica, fica o seu exemplo cívico, fica uma longa e grande amizade”.

Numa nota de pesar, o município de Guimarães realça o “papel fundamental” de Bonifácio Serra “na organização e programação de Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura”, lembrando que o historiador desempenhou ainda “funções na Fundação Cidade de Guimarães como vogal executivo do conselho de administração, entre 2009 e 2011, e como seu presidente e programador da área do conhecimento, entre 2011 e 2013”.

“Foi esse trabalho em prol de Guimarães, e da Cultura, que foi reconhecido, em 24 de Junho de 2013, quando lhe foi atribuída a Medalha da Cidade em Ouro pelo reconhecimento e pela forma determinada que fez dele um dos rostos principais de Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura. Com João Serra, os Vimaranenses sentiram que o evento lhes pertencia, recuperando assim a credibilidade junto de parceiros institucionais, artistas, criadores e programadores”, prossegue o comunicado da autarquia.

A mesma nota recorda ainda que mais “recentemente”, João Bonifácio Serra “assumiu um papel de coordenação da candidatura de Leiria a capital europeia da cultura no âmbito da ‘Rede de Cultura 2027’”.

Por seu turno, a Rede Cultura destaca outros pontos do percurso académico de Bonifácio Serra, sublinhando que o “professor coordenador jubilado do Instituto Politécnico de Leiria” era “titular da Cátedra Unesco em Gestão das Artes e da Cultura, Cidades e Criatividade” e “académico correspondente da Academia Nacional de Belas Artes”.

Num post publicado no Facebook, a Rede Cultura lembra ainda que o professor integrou “a equipa de investigadores encarregada de elaborar uma História do Parlamento Português”, tendo ainda sido “membro da Comissão de Conteúdos do Museu Nacional da Resistência e Liberdade de Peniche”.