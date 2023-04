Uma espada e uma guerra civil na Catalunha ajudam a perceber a pintura portuguesa

Na Idade Média, o casamento mais famoso entre as coroas de Portugal e de Aragão, com direito a milagre e tudo, juntou o rei D. Dinis e a rainha D. Isabel, que ficou conhecida para a posteridade como Rainha Santa. Com o início da expansão marítima, as relações entre as duas costas opostas da Península Ibérica intensificar-se-iam — e, quase um século e meio depois do enlace de D. Dinis, o segundo rei da segunda dinastia portuguesa, D. Duarte, casaria com Leonor de Aragão, em 1428.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt