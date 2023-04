Nação Valente: Carlos Conceição gosta de (não) fazer género

Uma das canções mais célebres do musical Música no Coração pergunta: “O que fazer com um problema como Maria?” Carlos Conceição (n. 1979), adiante-se desde já, não é um problema (longe disso), mas a pergunta aplica-se-lhe na mesma: como “apresentar” ao público um cineasta com uma década de carreira, cuja obra se tem ficado essencialmente pelo circuito de festivais, e que ainda não fez dois filmes iguais?

