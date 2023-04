Djokovic quase surpreendido por Van Assche

Luca Van Assche estava há um ano no 389.º lugar do ranking, antes de chegar à final do Lisboa Belém Open e encerrar a época com o seu primeiro título no Challenger Tour, na Maia. Em 2023, ganhou mais dois e juntou-se a Carlos Alcaraz, Feliz Auger-Aliassime, Jannij Sinner e Holger Rune na lista de jogadores da nova geração a conquistar três challengers antes dos 19 anos. Agora – e depois de obter uma primeira vitória num torneio ATP, no Estoril –, é, aos 18 anos, o mais jovem do top 100, onde ocupa o 87.º posto. Esta semana, no Srpska Open, voltou a somar mais uma vitória num torneio ATP 250, a primeira sobre um top 100 e logo diante do famoso Stan Wawrinka. Como bónus, teve a oportunidade de defrontar o número um mundial e, frente a Novak Djokovic, confirmou o que anunciara: ia tentar vencer. As intenções do teenager francês causaram algum incómodo em Djokovic que, só ao fim de mais de duas horas e meia, pôde celebrar com os adeptos, maioritariamente sérvios.

“Durante um set e meio, ele estava em todas as bolas até eu conseguir encontrar o meu ritmo. Estou contente com a forma como acabei o encontro. Sei que posso jogar melhor, mas uma vitória é uma vitória”, salientou o sérvio, após vencer, por 6-7 (4/7), 6-3 e 6-2.

Djokovic queixou-se das condições muito lentas que encontrou em Banja Luka, onde é a principal atracção. Este torneio estava anunciado para Belgrado, cidade natal do tenista, mas – devido a obras que decorrem no Novak Djokovic Tennis Centre de modo a poderem aspirar à organização de um ATP 500 – mudou-se para a segunda maior cidade da Bósnia, tendo Djokovic mantido o compromisso de aí competir.

O evento já entrou para a história do ténis pois foi aqui que Abdullah Shelbayh (267.º) se tornou no primeiro tenista da Jordânia a ganhar um encontro no ATP Tour.

O tenista nascido em Amã há 19 anos e radicado na Academia de Rafa Nadal derrotou o também qualifier Elias Ymer, por 6-1, 7-5, para avançar para a segunda ronda do Srpska Open.

No Barcelona Open Banc Sabadell, Stefanos Tsitsipas (5.º) derrotou Pedro Cachin (69.º), por 6-4, 6-2 para avançar aos oitavos-de-final do ATP 500, onde está igualmente Jannik Sinner (8.º), que eliminou Diego Schwartzman (48.º), por 6-2, 6-4.

No Jamor, o Oeiras Ladies Open ficou sem a sua principal estrela. Elina Svitolina, ex-número três mundial e caída para 1113.ª depois de retirar-se para ser mãe, não aproveitou um match-point e foi eliminada pela dinamarquesa Clara Tauson (132.ª), por 2-6, 7-6 (7/3) e 6-4.

No ATP Challenger 125, que decorre paralelamente, o último representante português Pedro Sousa (462.º) vai decidir esta quinta-feira (cerca das 14 horas) o acesso aos quartos-de-final com Alexandre Muller (97.º). Será o quarto duelo entre ambos, estando o francês em vantagem (2-1).