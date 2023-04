Netflix “satisfeita” com combate à partilha de contas em Portugal

Um ano depois da desastrosa perda de assinantes que levou o mercado e a indústria a repensar o valor do investimento nas plataformas de streaming, a Netflix continua a crescer. No primeiro trimestre deste ano, o serviço líder acumula 232,5 milhões de assinantes, mais 1,75 milhões do que no final de 2022. E embora esteja “satisfeita” com a experiência de combate à partilha de contas em países como Portugal e Espanha, encetada em Fevereiro, adiou a introdução da medida no grande mercado dos EUA.

