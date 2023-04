Aterragens no aeroporto de Lisboa pararam durante uma hora por causa de drone. Dez voos desviados

A detecção de um drone no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, motivou a suspensão das aterragens na manhã desta terça-feira. A informação foi confirmada pelo PÚBLICO junto da Navegação Aérea de Portugal (​NAV), com a entidade a adiantar a resolução da situação pelas 11h27.

A suspensão originou ainda o desvio de voos para outros aeroportos, de acordo as informações presentes no site do aeroporto. Entre as 10h20 e as 11h20, foram desviados dez voos. O PÚBLICO apurou que existiu uma tentativa de mudar a aterragem das aeronaves para a pista norte do aeroporto, mas que a alternativa não foi possível.

Durante sensivelmente uma hora, não foi possível aterrar aviões no maior aeroporto do país por questões de segurança. Não foram afectadas as descolagens no aeroporto de Lisboa.

Ainda não foi possível apurar uma contabilização definitiva de voos afectados pelo incidente, mas, de acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO, chegaram a estar oito voos à espera de autorização para aterrar enquanto a situação se resolvia.

A presença de um drone ​num corredor de acesso à pista provocou os condicionamentos, sendo agora expectável atrasos resultantes do incidente nas próximas horas.