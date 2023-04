Desconvocada greve no Amadora-Sintra que se iniciava à meia-noite de terça-feira

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) anunciou esta segunda-feira a retirada do pré-aviso de greve para todos os trabalhadores, excepto médicos, na sequência de uma "reunião profícua" com a administração do Hospital Amadora-Sintra.

Em comunicado, a federação sindical anunciou que o encontro com a administração do Hospital Fernando da Fonseca, comummente conhecido como Amadora-Sintra, permite desconvocar a paralisação que se iniciava à meia-noite de terça-feira.

Segundo a FESAP, a reunião tinha "em vista a assinatura de um protocolo negocial e o estabelecimento de um calendário que permitissem, por um lado, que todos os trabalhadores do hospital beneficiassem dos aumentos salariais e das valorizações remuneratórias negociados para a Administração Pública e, por outro lado, da adesão desta unidade de saúde aos acordos colectivos celebrados em 2018 para os trabalhadores com contrato individual de trabalho (CIT) dos hospitais EPE".

A federação sindical adiantou que ficou acordado que o processo negocial que vai culminar na adesão dos CIT aos contratos colectivos dos hospitais EPE se inicie a 8 de Maio e termine a 10 de Julho, com a assinatura dos acordos de adesão.

Na passada sexta-feira, já tinha sido suspensa a greve dos trabalhadores administrativo deste hospital depois de obtidas garantias de que em Maio seriam pagos com retroactivos a Janeiro os aumentos e valorizações salariais e aumento do subsídio de refeição aplicáveis à função pública.

No comunicado, a FESAP salienta "a boa-fé negocial que a administração do hospital veio finalmente a revelar, e a sua vontade em repor a justiça para todos os trabalhadores", que culminou com a decisão desta segunda-feira de aplicar a partir de Maio a todos os trabalhadores não médicos aumentos e valorizações salariais e do subsídio de refeição já decidido para os administrativos.

"Assim sendo, assistentes operacionais, assistentes técnicos, pessoal administrativo, técnicos superiores, técnicos de diagnóstico e terapêutica, e demais trabalhadores que não executem funções médicas do Hospital Amadora-Sintra, verão reposta a justiça, usufruindo assim dos mesmos direitos dos colegas dos Hospitais EPE", conclui o comunicado da FESAP.