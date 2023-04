Activistas ambientais interrompem Mundial de snooker

Dois activistas ambientais pertencentes ao grupo "Just Stop Oil" interromperam esta segunda-feira os jogos do Mundial de snooker, em Sheffield, Inglaterra, ao lançar um pó laranja em cima de uma das mesas.

No Crucible Theatre, em Sheffield, apenas um dos dois activistas conseguiu levar a acção até ao fim, na mesa onde Robert Milkins e Joe Perry se enfrentavam, sendo que o outro elemento foi interceptado quando tentava fazer o mesmo no jogo entre Mark Allen e Fan Zhengyi.

O activista, que usava uma camisola com a frase "Just Stop Oil" [parem com o petróleo], viria a ser retirado do recinto por dois seguranças, após rebentar com um pequeno saco de pó de cor laranja, com os dois desafios a serem interrompidos.

Play has been suspended at the Crucible after a protester jumped on the table and covered it in orange powder.@WeAreWST | #WorldSnookerChampionship pic.twitter.com/epqAOsDGD1 — Eurosport (@eurosport) April 17, 2023

"Exigimos que o governo interrompa quaisquer novos projectos de combustíveis fósseis, instando as instituições desportivas do Reino Unido a unirem-se à resistência civil contra as políticas genocidas do governo", escreveu o grupo, nas redes sociais.