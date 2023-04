Ex-presidente do Crédito Agrícola condenado por insolvência culposa

O Tribunal da Relação de Coimbra confirmou em Novembro a sentença que qualificou como culposa a insolvência da empresa Goodcheese, criada em 2016 no âmbito do Plano Especial de Revitalização (PER) da Cooperativa dos Produtores de Queijo da Beira Baixa/Idanha-a-Nova. A mesma sentença do Juízo de Comércio do Fundão, que entretanto transitou em julgado, fixou em 100% o grau de culpa do dono da Goodcheese, João Fernandes Antunes, inibindo-o durante quatro anos de desenvolver quaisquer actividades comerciais, ocupar cargos em empresas públicas e privadas, associações, fundações e cooperativas, e administrar patrimónios de terceiros.

