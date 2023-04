Luca Napolitano: “Esperamos conquistar Portugal apenas sendo nós próprios”

Portugal vai ser um dos mercados onde a Lancia vai renascer, depois de uma ausência de seis anos. Numa entrevista exclusiva ao PÚBLICO, o presidente da marca centenária italiana, com um forte legado no desporto motorizado, nomeadamente com sete vitórias no Rali de Portugal, explica que o mercado nacional se afigurou atractivo para o arranque por duas razões: a ligação apaixonada dos portugueses à marca e o crescimento da electrificação (Janeiro deste ano foi o melhor mês de sempre para os BEV, com 2258 ligeiros de passageiros e 165 ligeiros de mercadorias matriculados).

