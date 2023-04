Sp. Braga vence Gil Vicente e chega-se à frente

Os bracarenses ficam a seis pontos do líder Benfica e mantêm a pressão sobre o FC Porto, segundo classificado.

O Sporting de Braga, terceiro classificado, venceu neste domingo em casa o Gil Vicente, por 1-0, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, colocando-se a seis pontos do líder Benfica.

Ricardo Horta marcou, aos 30 minutos, o único golo da partida e permitiu ao Sporting de Braga passar a somar 65 pontos, a seis do Benfica, a dois do FC Porto, segundo classificado, e com oito de avanço sobre o Sporting, quarto, que recebe neste domingo o Arouca.

O Gil Vicente, que somou o quinto jogo consecutivo sem vencer, mantém-se no 13.º posto, com 31 pontos.