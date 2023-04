Mais de 150 académicos e agentes culturais assinam manifesto de apoio a denunciantes de assédio

Um grupo de mais de 150 académicos, artistas, escritores e outros profissionais do sector cultural e científico, na sua maioria portugueses, mas também estrangeiros, assina esta sexta-feira um manifesto de “total solidariedade” com as autoras do artigo que pôs no centro de um debate sobre assédio moral e sexual profissionais e práticas no Centro de Estudos Sociais (CES), e em particular o sociólogo Boaventura de Sousa Santos.

