“Quando há hierarquias que aferem grande estatuto, torna-se mais difícil denunciar abusos de poder”

As situações de alegado assédio sexual no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra levantam o véu sobre comportamentos cada vez mais denunciados nas universidades portuguesas.

Um abraço demasiado longo que “convidava a uma familiaridade mais próxima” e que levou uma estudante a sentir-se assediada. Um toque no joelho de uma orientanda, “convidando-a a ‘aprofundar o relacionamento’ como ‘paga’ do seu apoio académico”. “Extractivismo sexual.” Flirts em festas, bares ou situações informais. Casos com estudantes. A “rede de murmúrios” que indiciava que este tipo de comportamentos não eram casos isolados, aconselhando as estudantes a terem cuidado.