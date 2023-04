Há uma forma (fácil) de impedir que os bots do Instagram te identifiquem em comentários

Como acabar com as menções diárias de bots em prémios que não existem? E mais duas dicas para limpar o Instagram.

Menções em comentários, sexbots a gostarem das histórias, publicidade a cada duas ou três publicações: o Instagram está cheio de lixo e já ninguém tem paciência.

Recentemente, parece impossível abrir a app e não receber a notificação de menção num comentário de um prémio qualquer. Mas há uma forma muito simples de impedir que isso aconteça: basta ir às definições, depois "privacidade", e, no separador “menções”, escolher a opção “pessoas que segues”. Desta forma, só quem segues te poderá mencionar em comentários. Ou ninguém, se optares por essa opção.

Neste artigo, podes encontrar várias dicas para limpar o feed do Instagram. Por exemplo, para aparecerem menos conteúdos recomendados, espera que um deles te apareça, escolhe a opção “sem interesse” e depois “suspender todas as sugestões de publicações no feed durante 30 dias”. E aproveita o mês de silêncio.

Quanto aos sexbots, o BuzzFeed questionou o Meta, dono do Instagram, sobre o fenómeno e como acabar com ele. “Continuamos a investir em tecnologia anti-spam e a nossa equipa de segurança de mais de 40 mil pessoas está empenhada em acabar com o spam e outro tipo de conteúdo prejudicial”, respondeu um porta-voz da empresa. A solução pode passar por ter uma conta privada, ou alargar o grupo de amigos chegados e publicar mais para eles.