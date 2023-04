Juventus-Sporting: a redenção na Liga Europa

Há muitas coisas que unem Sporting e Juventus e não é apenas terem sido dois dos clubes de Cristiano Ronaldo. Ambos são grandes dos seus países, históricos com muitos títulos conquistados, e ambos na fase final de uma época que não tem corrido nada bem. Nesta quinta-feira, em Turim (20h, SIC), ambos começam a luta por um lugar nas meias-finais da Liga Europa, uma via para se redimirem dos muitos percalços que têm tido em 2022-23. E para chegarem à Liga dos Campeões da próxima temporada, que é algo que nem os “leões”, nem a “vecchia signora”, têm garantido. Muito longe disso.

Com tudo o que tem acontecido esta época, o Sporting já tem uma noite para recordar, daquelas que “marca uma geração”, como disse há pouco tempo Frederico Varandas. Eliminar o Arsenal, líder da Premier League inglesa, no seu próprio estádio é, por enquanto, o ponto alto, mas isso, só por si, não vale mais do que uma boa memória.

Rúben Amorim diz que esse jogo “tem de ser arrumado” e que os “leões” têm de manter o foco e a ambição perante um adversário que sentirá mais responsabilidades nesta eliminatória europeia. Porque, tal como o Sporting, também está a olhar de fora para os lugares que dão acesso à Champions.

“Isso [a Champions] entra mais na cabeça dos jogadores da Juventus, não chegar à Champions tem um impacto muito grande”, comentou o técnico sportinguista sobre a “vecchia signora”, actual sétima classificada da Série A italiana, penalizada com uma dedução de 15 pontos por irregularidades em transferências, e já longe de conseguir a qualificação para a Champions por via do campeonato – está a oito pontos do quarto classificado.

Para Amorim, não será dramático não haver Champions para o ano, mas seria importante ter mais uma conquista europeia: “O nosso projecto é diferente, temos jovens que podem compensar uma não-ida à Liga dos Campeões. O que queremos mais é ganhar um título europeu para o Sporting."

Apesar da penalização, a Juventus continua a ser um adversário perigoso – com os 15 pontos que lhe foram subtraídos, estaria em segundo da Série A. E, por isso, o Sporting precisa de ser perfeito e não repetir os erros dos últimos jogos do campeonato para que a noite corra bem, refere Amorim.

"Com o empate em Barcelos, temos de ficar frustrados, sofrer três golos com o Casa Pia, temos de ficar zangados. Esperemos que o mister Allegri fique frustrado e zangado com o resultado. Temos de deixar a responsabilidade para a Juventus e entrar bem concentrados no jogo todo. É uma equipa diferente e mais experiente do que o Arsenal."

Amorim não terá Ugarte (castigado) nem Paulinho (lesionado) para este primeiro confronto com a Juventus, uma equipa que vem de uma derrota na Série A (2-1 frente à Lazio).

Esta será a segunda vez que as duas equipas se cruzam nas competições europeias, depois de um duplo confronto na fase de grupos da Champions em 2017-18 – empate (1-1) em Alvalade e triunfo (2-1) dos italianos em Turim. Massimiliano Allegri estava no banco da Juventus nessa época e diz que este reencontro com o Sporting será bem diferente: “Eliminaram o Arsenal que é líder da Premier League. É um Sporting completamente diferente da última vez, com mais tarimba e, na Europa não podemos subestimar, estas situações.”