Deco diz que “não há justificação” para manutenção de taxas nos hospitais privados por causa da covid

São dos poucos resquícios, ainda em vigor, das novidades introduzidas pela pandemia, mas a Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor defende que já deveriam ter sido extintas há muito. As “taxas covid”, adoptadas pelos serviços de saúde privados para suportar os custos com os equipamentos de protecção individual e medidas adicionais de protecção e segurança, ainda são aplicadas e, por enquanto, os principais grupos de saúde não assumem o seu fim, mesmo com a indicação de que até o uso de máscaras deixará de ser obrigatório nas unidades de saúde. Querem, primeiro, ver o que dirá o decreto-lei sobre a medida.

