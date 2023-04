Rui notou uma nuvem de desalento sobre a avó – e soprou-a para longe

À semelhança de muitas avós portuguesas, a avó do fotógrafo Rui Costa vive numa zona rural. Embora viúva, vive acompanhada de familiares que a amam e que, acostumados à sua presença, vivem as suas vidas numa azáfama que se tornou praticamente automática. "De uma forma ou de outra, todos nós acabamos por estar mais desatentos aos nossos familiares idosos", explica o fotógrafo natural da região de Lisboa ao P3. Não é incomum passar despercebida a nuvem de desalento que se forma, por vezes, sobre as cabeças de quem carrega "o peso do tempo, das vivências, da saturação, do cansaço, da perda de capacidades típicas de uma idade avançada". "E é quando nos apercebemos da presença dessa nuvem que constatamos que poderíamos e deveríamos ter estado mais disponíveis, ter prestado atenção, ter estado mais presentes."

Diante dessa constatação, Rui decidiu passar mais tempo com na companhia sua avó, uma experiência que, afirma, melhorou significativamente a qualidade de vida de ambos. Avó e neto passaram a partilhar, de forma assídua, longas caminhadas, refeições caseiras, muitas histórias do passado e do presente, mas não só; partilham agora a história narrada no projecto fotográfico Uma Azeitona Bordada em Azul, que tem neto como autor e avó como protagonista e que se encontra exposto nas paredes da Narrativa, em Lisboa, até dia 15 de Abril.

A avó cresceu no campo. Casou, teve três filhas e mais netos de quem cuidou durante grande parte da sua vida. "Sempre foi uma mulher generosa, que se entregou ao trabalho e ao cuidado de todos", conta Rui Costa, que viveu na companhia da avó grande parte da infância. "Sempre viveu intensamente todas as questões familiares, cada abalo, e sempre se empenhou na resolução dos problemas de todos. Talvez a perda de capacidades físicas ou relevância no seio familiar a tenha feito sentir-se, com o passar dos anos, menos útil, talvez se tenha sentido mais isolada, mais desgastada." Pensou Rui que mais amor talvez a fizesse sentir-se melhor; não se enganou.

"Por vezes, apenas escutava o que ela tinha para me contar e notava que isso contribuía para um equilíbrio mais positivo do humor dela." Com o tempo, as actividades que partilhavam contribuíram para que a avó perdesse algum do peso que condicionava os seus movimentos e que a impedia de desfrutar do seu jardim, algo que tinha praticamente abandonado. "Via-se que se sentia melhor, que se mexia mais, que tinha maior cuidado com a alimentação. O projecto serviu para nos aproximar, para criarmos mais memórias em conjunto."

Passar tempo com os mais velhos é, na opinião do fotógrafo e farmacêutico de 33 anos, algo tangível para a maioria das pessoas. "É uma questão de organização", observa. "Por vezes, não tem que ver com a quantidade de tempo que passamos com eles, mas sim com a qualidade. Partilhar dez minutos por dia com alguém pode parecer pouco, mas faz com que essa pessoa se sinta querida, cuidada." O projecto que desenvolveu ao longo de vários meses narra "uma história de superação", descreve. "Nunca vou fazer um projecto com maior motivação do que este", conclui. "Devemos homenagear as pessoas enquanto cá estão, para que saibam em vida o quanto são amadas. Esta é a minha homenagem à minha avó."