Benfica e Fonte do Bastardo iniciam sábado a luta pelo título de voleibol

O Benfica e a Fonte do Bastardo iniciam no sábado a disputa do título nacional de voleibol, nos Açores, depois de ambos os emblemas terem já erguido um troféu nesta época.

O Benfica, actual tricampeão nacional, já venceu a Taça de Portugal, impondo-se na final à Fonte do Bastardo, por 3-0, procurando agora a "dobradinha", enquanto os açorianos são os detentores da Supertaça, após derrotarem os "encarnados" por 3-1.

A formação benfiquista chega à final com o pleno de vitórias no play-off das meias-finais sobre o Leixões (3-1 em Matosinhos e um duplo 3-0 na Luz), e, na qualidade de vencedor da fase regular, beneficia da prerrogativa de ter mais um jogo em casa.

Programa da final 1.º jogo (15 Abril): Fonte do Bastardo x Benfica, 17h00

2.º jogo (22 Abril): Benfica x Fonte do Bastardo, 17h00

3.º jogo (29 Abril): Benfica x Fonte do Bastardo, 17h00

Se necessário

4.º jogo (3 Maio): Fonte do Bastardo x Benfica, 19h30

5.º jogo (6 Maio): Benfica x Fonte do Bastardo, 17h00

Já a Fonte do Bastardo eliminou o Sporting, por 3-1, numa meia-final marcada pela recusa de os "leões" alinharem no terceiro jogo, nos Açores, com a eliminatória empatada a 1-1, alegando uma intoxicação alimentar generalizada no plantel.

A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV), para não atrasar o calendário, optou por decidir por uma nova data para a realização do jogo (5 de Abril), que a Fonte do Bastardo venceu por 3-2, enquanto se aguardava a decisão do Conselho de Disciplina (CD), que remeteu a decisão do caso para a esfera "da aplicação das leis de jogo".

"As leis do jogo, visando identificar e regulamentar a prática do jogo, não incorporam regras jurídicas, mas regras técnicas", refere o acórdão do CD, acrescentando que a infracção a estas regras, bem como o seu sancionamento, são de natureza unicamente administrativa e não disciplinar.

Em causa está a alínea das regras oficiais de voleibol que refere que "se uma equipa se recusa a jogar depois de ter sido convocada para tal, é declarada como ausente e perde o jogo por 0-3 e 0-25 em cada set".

Na sequência do exposto, e tendo em conta o teor dos relatórios do árbitro e delegado técnico, bem como a decisão do CD, a direcção da FPV atribuiu a derrota do Sporting no terceiro jogo, que não interferiu com o resultado do play-off, dado que a Fonte do Bastardo já tinha vencido na véspera por 3-2.

A Fonte do Bastardo acabou por sentenciar no sábado o apuramento para a final com novo triunfo, desta vez no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, por 3-1, fechando definitivamente a conturbada meia-final do play-off.