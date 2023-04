Rostos da aldeia. António Matias, o tirador de cortiça de Coruche

Neste episódio do Rostos da Aldeia vamos até Coruche, um dos mais extensos concelhos de Portugal, e vamos até à freguesia de Santana do Mato conhecer António Matias, uma das últimas pessoas que ainda sabe tirar cortiça à falca com uma enxó. As palavras “falca” e “enxó” podem não dizer nada a muita gente, mas nas planícies corticeiras de Coruche são termos muito usados. A falca é a lenha que se retira da poda das árvores. A enxó é a pequena machadinha com que se lhe retira a cortiça. António Matias começou a trabalhar com seis anos de idade e só parou aos 82. E foi preciso um AVC para pousar as machadas corticeiras e as enxós. Já fez de tudo na sua longa vida de agricultor mas, se pousou os objectos de trabalho, não tenciona pousar o cartachinho – o “instrumento musical” que toca no grupo Os Camponeses, de Santana do Mato.

