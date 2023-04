O penálti ignorado e a “pequena área”. Estão de volta os mitos do futebol

“No penálti não há lei da vantagem”, ouve-se num canal. “Não se pode tocar no guarda-redes na pequena área”, dizem no outro. Desconstrua alguns mitos urbanos e conheça subtilezas das leis do futebol.

No fim-de-semana da Liga portuguesa aconteceram dois lances interessantes para perpetuarem alguns mitos urbanos das leis do futebol. Falamos de ideias tão difundidas entre jogadores, treinadores, jornalistas e comentadores que se tornaram verdades no espaço mediático, mas que continuam como mentiras no livro das Leis do Jogo. Quem nunca disse que “no penálti não há lei da vantagem”? E quem nunca disparou por aí que “não se pode tocar no guarda-redes na pequena área”? Se o fez, fez mal.