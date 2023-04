União de Leiria compete na Liga 3 com assistências de I Liga

Há uma semana, o emblema leiriense foi apoiado em casa por mais de 12 mil adeptos e esta época já houve um jogo com 18 mil nas bancadas. Administração sonha com o regresso à I Liga.

O futebol pode ser do terceiro escalão, mas a moldura humana é de primeira divisão. No Estádio Dr. Magalhães Pessoa, recinto com 25 mil lugares de lotação e casa da União de Leiria, as assistências ao longo desta temporada têm feito inveja a muitos clubes da I Liga. O reduto dos leirienses tem sido um dos que mais público por partida tem recebido esta época e, na jornada passada, entre 31 de Março e 3 de Abril, o clube que agora compete na Liga 3 registou a quarta maior moldura humana nas bancadas portuguesas, com mais de 12 mil adeptos, apenas superada pelo FC Porto, Sporting e Vitória de Guimarães, que reuniram 35 mil, 32 mil e 14 mil adeptos, respectivamente.