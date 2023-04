Casper Ruud vence Estoril Open

Casper Ruud, primeiro cabeça-de-série e número 5 do ranking mundial, venceu este domingo o Estoril Open em dois sets, com 6-2 e 7-6 (7-3), numa final frente ao sérvio Miomir Kecmanovic decidida num tiebreak que deu o décimo título (nono em terra batida e primeiro de 2023, em 16 finais) ao tenista norueguês.

Casper Ruud dominou totalmente a primeira partida, que fechou por 6-2 no primeiro de três set-points, após quebrar o serviço de Kecmanovic no terceiro e quinto jogos, uma realidade que o tenista sérvio ainda não tinha enfrentado no Estoril, já que apenas por uma vez tinha perdido um jogo de serviço, logo no primeiro encontro frente ao italiano Luca Nardi. Kecmanovic chegara, de resto, à final sem ceder qualquer set nos quatro encontros anteriores, que venceu com grande à-vontade e velocidade.

O segundo set começou com Ruud a ter que salvar dois break-points no primeiro e duro jogo de serviço, onde cometeu duas duplas faltas, revelando alguma irregularidade, embora tenha salvado o primeiro break com uma jogada excepcional, com um amortie, um lob e um smash.

CHAMPION!



Top seed Casper Ruud beats Miomir Kecmanovic 6-2, 7-6(3) to win a 10th career title, first in 2023! pic.twitter.com/owXUyoP61s — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 9, 2023

O sétimo duelo com o amigo Casper Ruud, depois de três triunfos para cada (os dois últimos do sérvio), teve momentos de emoção, como o quinto jogo do segundo set, quando Kecmanovic enfrentou e anulou três break-points, surgindo por momentos na pele de jogador de terra batida, com longas trocas de bolas que o ajudaram a manter-se na discussão.

O norueguês não conseguiu quebrar o serviço do sérvio que no jogo seguinte dispôs de nova oportunidade para surpreender Ruud, também ele sem sucesso na tentativa de passar a liderar por 4-2.

O encontro aproximava-se do recorde estabelecido por Kecmanovic, que resolvera todos os restantes duelos em menos de 1h25m, sem que o sérvio conseguisse abalar Ruud, apesar dos três break-points enfrentados pelo norueguês.

E Kecmanovic teve mesmo de aplicar-se para evitar perder o seu jogo de serviço no sétimo jogo, onde teve de anular mais dois pontos de break. A partir daí, a partida foi para tiebreak, onde o norueguês se impôs por 7-3, recuperando amanhã o quarto lugar do ranking ATP.