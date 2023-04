Um morto e três feridos em acidente na Murtosa

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, após uma colisão entre dois carros, esta madrugada na Torreira, freguesia do concelho da Murtosa, indicou fonte do Comando Sub-Regional de Aveiro.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 327 e o alerta foi registado às 1h13 da madrugada.

Sem precisar pormenores sobre as vítimas, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil da Região de Aveiro indicou à Lusa que do acidente resultou uma vítima mortal e três feridos ligeiros.

Ao local foi chamada uma equipa de psicólogos do INEM para dar apoio aos familiares da vítima mortal.

No local estiveram duas patrulhas da GNR, elementos dos Bombeiros Voluntários da Murtosa, bem como da corporação de Estarreja, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Oliveira de Azeméis, uma ambulância de Suporte Básico de Vida (SBV) de Ovar e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Aveiro.