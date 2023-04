Kecmanovic é o primeiro finalista do Estoril Open

O tenista sérvio Miomir Kecmanovic, de 23 anos, impôs-se este sábado por 6-3 e 6-1 ao experiente italiano Marco Cecchinato, de 30 anos, qualificando-se para a final do Estoril Open ao fim de 1h08m de jogo no court central do Clube de Ténis do Estoril, ficando à espera do duelo entre o norueguês Casper Ruud e o francês Quentin Halys.

Mais fresco e beneficiando da relativa maior velocidade das bolas e do piso duro, o número dois da Sérvia conseguiu diluir a vantagem do "especialista" italiano em terra batida para vencer o set de entrada por claros 6-3.

O sexto cabeça-de-série do torneio, 40.º do ranking ATP, quebrou o serviço de Cecchinato no quinto jogo, no primeiro ponto de break, depois de ter suportado uma entrada mais assertiva do 96.º da tabela mundial.

Emocionalmente afectado, Cecchinato enfrentou mais três break-points no sétimo jogo, evitando que Kecmanovic tivesse oportunidade de fechar o set com 6-2, mas depois de um jogo em branco no serviço do sérvio, o italiano cederia mesmo a primeira partida, onde enfrentou dois break-points, tendo caído no segundo, ao fim de 39 minutos.

O início do segundo set confirmou o domínio de Kecmanovic, que voltou a conseguir um jogo em branco antes de quebrar pela terceira vez o serviço de Cecchinato, "carrasco" de Diego Schwartzman, Fabio Fognini e Alejandro Davidovich Fokina no caminho até às meias-finais.

Sem perder qualquer partida no Estoril Open, Kecmanovic começava a pensar na final, apesar de Cecchinato ainda ter evitado um set desastroso, vencendo o quarto jogo da segunda partida depois de cinco jogos consecutivos para o sérvio.

Kecmanovic fechou depois o encontro com 6-1 com novo break no sexto jogo, tendo ainda negado duas possibilidades para Cecchinato atenuar a derrota nesta meia-final.