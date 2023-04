Ninguém vai parar de correr com destino ao fim do mundo

Os investigadores da Inteligência Artificial acham que o seu trabalho tem, em média, 10% de probabilidades de conduzir à extinção da Humanidade. Se 10% é apenas a média, é porque há nessa área mesmo muita gente convencida de que está a correr com destino ao fim do mundo. A conclusão é de um inquérito de Agosto do ano passado, realizado com o apoio da Universidade de Oxford e do Future of Life Institute. Ouvi falar dele enquanto corria sem destino a lado nenhum, num episódio recente do Ezra Klein Show, podcast do New York Times.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt