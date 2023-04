Francisco Cabral e Nuno Borges nas meias-finais do Estoril Open

A dupla portuguesa procura repetir o triunfo alcançado no ano passado.

Os portugueses Francisco Cabral e Nuno Borges, campeões em título, qualificaram-se nesta sexta-feira para as meias-finais de pares do Estoril Open em ténis, ao vencerem o neerlandês Robin Haase e o austríaco Philipp Oswald.

Primeiros campeões portugueses de pares no Estoril Open, em 2022, Francisco Cabral e Nuno Borges derrotaram o neerlandês e o austríaco, por 6-3 e 7-6 (7-4), em uma hora e 26 minutos.

Na meia-final, no sábado, a dupla portuguesa vai defrontar os belgas Joran Vliegen e Sander Gille, quartos cabeças de série e que não jogaram os quartos-de-final, depois da desistência do moldavo Radu Albot e do romeno Victor Vlad Cornea.