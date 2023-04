Quatro crianças mortas em ataque com machado numa creche no Brasil

Pelo menos quatro crianças morreram depois de terem sido agredidas por um homem que invadiu uma creche no estado brasileiro de Santa Catarina esta quarta-feira de manhã. O autor do ataque entregou-se à polícia.

O massacre ocorreu em Blumenau, uma cidade com mais de 350 mil habitantes em Santa Catarina, no Sul do Brasil. Um homem de 25 anos entrou na creche Cantinho do Bom Pastor armado com um machado e agrediu indiscriminadamente as crianças.

Quatro morreram e outras quatro ficaram feridas, de acordo com a Polícia Militar, citada pelo site de notícias G1. As vítimas tinham idades compreendidas entre os quatro e os sete anos, segundo a polícia.

A professora Simone Camargo disse ao site de notícias UOL que se trancou numa sala com as crianças a quem estava a dar aulas no momento do ataque. "Liguei para a polícia, para os bombeiros, pedindo ajuda. Eu fiquei trancada, tranquei os bebés. [Quando saí] ele já não estava mais", contou.

As quatro crianças feridas, dois meninos e duas meninas, estão a receber tratamento hospitalar, de acordo com o Hospital Santo António, onde deram entrada e pelo menos uma está em estado grave.

Depois do ataque, o homem entregou-se voluntariamente a um batalhão da polícia perto do local.

A polícia diz estar a tentar averiguar se o autor do massacre teve apoio de algum cúmplice. "A gente quer identificar se tem mais algum participante, se mais alguém participou, como ele tramou esse plano, onde ele obteve informações", disse o delegado-geral Ulisses Gabriel, citado pelo G1.

Por volta das 10 horas (mais quatro horas em Portugal continental), todas as crianças que frequentam a creche foram entregues aos pais e as aulas foram suspensas nas escolas de toda a cidade.

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, lamentou o que descreveu como uma tragédia “inaceitável”. “Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um acto de violência contra crianças inocentes e indefesas”, escreveu Lula no Twitter.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, decretou três dias de luto e expressou condolências pelo ataque. "É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários", afirmou.

No mês passado, um jovem esfaqueou e matou uma professora numa escola em São Paulo, deixando outras quatro pessoas feridas.