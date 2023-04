Ricardo Horta prolonga contrato com Sporting de Braga até 2028

O internacional português Ricardo Horta prolongou o contrato com o Sporting de Braga até 2028, informou nesta quarta-feira o clube minhoto, terceiro classificado da I Liga de futebol.

Segundo a nota dos "arsenalistas", a cláusula de rescisão do capitão da equipa mantém-se nos 30 milhões de euros.

O avançado, de 28 anos, cumpre a sua sétima temporada ao serviço dos minhotos, durante as quais tornou-se no melhor marcador da sua história, com 105 golos em 316 jogos.