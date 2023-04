Conhecer o país de norte a sul de forma sustentável pode levar-te ao Dubai

Se tens 18 anos e queres tentar percorrer o país de forma sustentável, a iniciativa Viagem pelo Clima é para ti. As candidaturas estão abertas até 23 de Abril.

Achas que conseguias fazer uma viagem do norte ao sul de Portugal da forma mais sustentável possível e com impacto positivo nas comunidades por onde passares? Se tens mais de 18 anos e estás disposto a tentar, as candidaturas para a Viagem pelo Clima estão abertas até 23 de Abril. E se fizeres parte de uma das três equipas vencedoras, o prémio é uma viagem ao Dubai, país que acolhe a COP28 em Novembro.

Esta é uma iniciativa da empresa Get2C, que actua na área do clima, energia e mercados de carbono. O objectivo desta iniciativa é promover o combate contra as alterações climáticas e mobilizar a sociedade portuguesa para a urgência das questões climáticas e mostrar que o estilo de vida e as escolhas de cada um têm impacto na pegada ambiental.

A Viagem pelo Clima arranca na segunda quinzena de Setembro. Durante dez dias, os participantes vão ser desafiados a completar um percurso de norte a sul do país da forma mais sustentável possível. Durante a viagem, cada equipa terá um orçamento em “climas”, moeda fictícia que mede o grau de sustentabilidade das três equipas. O objectivo é gastar a menor quantidade possível destas moedas.

Para participar, tens de ter mais de 18 anos e viver em Portugal. As equipas devem constituídas por quatro pessoas. As competências audiovisuais (de edição e produção de vídeos) e o conhecimento de inglês falado e escrito são valorizados, mas não obrigatórios.

As regras do jogo: Orçamento. Durante a viagem, cada equipa tem um orçamento em “climas”, moedas fictícias, e o objectivo é gastar o menor número de moedas possível. Desafios. Durante a competição, as equipas devem ultrapassar alguns desafios onde terão a oportunidade de envolver a população no jogo e recuperar alguns “climas” que gastaram. Prémios. A equipa vencedora será a que fizer o percurso mais sustentável, ou seja, a que gastar menos “climas”. Como prémio, terá a oportunidade de viajar até ao Dubai e participar na COP28, a 28.ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas.

As inscrições são feitas na página da organização. Para te candidatares tens de preencher um formulário e enviar um vídeo de apresentação com resposta a perguntas sobre a tua motivação, como lutas pela sustentabilidade no dia-a-dia e como imaginas o mundo em 2050, entre outras perguntas. O formulário acrescenta ainda questões como a coisa mais extravagante que fizeste na vida e pede que digas qual é o teu "fun fact".

A iniciativa acontece em parceria com a Câmara Municipal de Cascais e com o apoio do Fundo Ambiental.

