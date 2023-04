Moedas aceitou convite de homólogo de Kiev para visitar Ucrânia

A baixa lisboeta foi engalanada na manhã desta terça-feira com bandeiras de Portugal, Ucrânia e do município de Lisboa para receber Vitali Klitschko, presidente da Câmara Municipal de Kiev. O autarca do país invadido pela Rússia recebeu as chaves da cidade e agradeceu várias vezes o apoio que Portugal tem dado ao seu país e recebeu a garantia de Carlos Moedas de que o nosso país e Lisboa não vão faltar com nada à Ucrânia e aceitou o convite do seu homólogo para visitar Kiev.

O executivo camarário, representantes de quase todos os partidos, embaixadores de vários países do mundo e membros da comunidade ucraniana em Portugal receberam Vitali Klitschko no salão nobre da Câmara Municipal de Lisboa (CML). E o presidente da autarquia começou logo por dizer ao presidente da câmara de Kiev que “Lisboa é Ucrânia” desde a primeira hora do conflito. “Logo no dia 24 de Fevereiro de 2022 fomos à varanda da CML, onde foi declarada a República portuguesa, gritar ‘somos Ucrânia’”, afirmou.

Carlos Moedas (PSD) lembrou os vários apoios que a CML tem dado à Ucrânia, os muitos refugiados que recebeu e garantiu que esse apoio nunca vai esmorecer enquanto o país em guerra precisar.

Na sua intervenção, o autarca alfacinha lamentou que a Europa se tenha dado conta da importância da NATO apenas com uma guerra em pleno território. “Lembro-me de as pessoas dizerem na União Europeia: ‘Ah, a NATO é inútil’. Não, este é o regresso da História, o despertar de todos nós, que nos deu na Europa uma razão para estarmos unidos”, acentuou.

Moedas disse ainda que “é uma pena que a razão seja a guerra, mas é o que é”. “Lembro-me que Putin falava da finlandização da NATO. Sabem que mais? Ele meteu a Finlândia na NATO. Foi exactamente ao contrário”, acrescentou.

Moedas considerou Klitschko “um herói contemporâneo e um símbolo da liberdade”, um homem extraordinário” e “um exemplo”, lembrando que ele é presidente da câmara de Kiev desde 2015.

Já Vitali Klitschko começou logo por agradecer o apoio que Portugal tem dado ao seu país e o facto de receber “milhares de refugiados”. “Obrigado do fundo do coração”, disse o antigo pugilista profissional com vários títulos mundiais.

O autarca ucraniano recordou que esteve em Portugal há quatro anos para assistir ao Festival da Eurovisão e rapidamente virou o seu discurso para a União Europeia.

“Temos de ter sucesso na economia, sucesso político e temos de ter sucesso na guerra para defender o nosso país. Esperamos muita ajuda dos nossos amigos para fazer reformas e levar a Ucrânia à grande família europeia. É de resto a nossa prioridade e o principal objectivo”, acentuou.

Klitschko acrescentou ainda que Vladimir Putin é contra este objectivo: “Não vai conseguir. Não vai vencer. A Ucrânia sempre quis ser um país de paz. Lutaremos sempre por ela, pelas nossas famílias e as nossas crianças. O que se está a passar na Ucrânia não é uma operação especial, não é uma guerra. É terrorismo, é genocídio.”

Na hora de entregar as chaves da cidade de Lisboa a Vitali Klitschko, Carlos Moedas chamou dois cidadãos ucranianos a viver em Portugal: Anatoly e Anton, pai e filho, os dois camionistas que conduziram as duas primeiras viaturas que levaram o apoio dos lisboetas ao seu país.

A cerimónia solene terminou com um momento musical a cargo de quatros jovens ucranianos refugiados no nosso país e que terminaram a sua actuação a cantarem o hino do seu país. “Slava Ucraini” (honra à Ucrânia), gritou Klitschko.

O autarca de Kiev está a visitar várias cidades do mundo para pedir ajuda com vista à defesa da Ucrânia e a libertação do território dos invasores russos.