Lisboa gastou mais do dobro com a pandemia em 2021 face a 2020

Lisboa gastou 121,6 milhões de euros em 2021 com a pandemia quando em 2020 tinha tido uma despesa de 49,8 milhões. No total, os municípios portugueses gastaram 300 milhões no segundo ano da covid.

Lisboa gastou mais do dobro com a covid-19 do que a soma dos gastos de todos os restantes municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML) que registaram despesas acima dos 3 milhões de euros. No geral, 244 municípios do país despenderam 300 milhões nesse ano (um aumento face a 2020). Os dados constam de um relatório do Tribunal de Contas (TdC) divulgado esta terça-feira sobre o impacto da pandemia nas contas dos municípios.