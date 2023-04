A política francesa Marlène Schiappa posou nua ou em lingerie para a Playboy?

A secretária de Estado francesa vai aparecer na edição francesa da revista. Nos media, começaram a circular imagens da capa com a política com pouca roupa.

As imagens

Com a notícia de que Marlène Schiappa será a próxima capa da edição francesa da Playboy, surgiram manchetes a destacar o facto de a secretária de Estado surgir escassamente vestida, acompanhadas de uma imagem da política com um maiô, sentada em pose provocante.

Foto DR

O contexto

Marlène Schiappa, secretária de Estado da primeira-ministra francesa, responsável pela Economia Social e Solidária e Vida Associativa, explicou, a 1 de Abril, através das redes sociais que posou para a revista Playboy para “defender o direito das mulheres a controlarem os seus corpos”, afirmando que, em França, as “mulheres são livres”.

A notícia saiu no dia 31 de Março, no Le Parisien, em vésperas do Dia das Mentiras e no dia a seguir a ser conhecida uma investigação da France Télévision que dá conta de desvios de dinheiro do fundo Marianne, que Schiappa tinha criado após o assassinato de Samuel Paty. As imagens da capa da revista trimestral estão sob embargo, mas depressa começaram a circular fotografias, algumas divulgadas pela BFM TV. Problema: nenhuma delas (ou quase) corresponde à realidade.

Foto DR

Os factos

Há apenas uma imagem que poderá ser real: a que mostra o título da Playboy a azul, branco e vermelho, as cores da bandeira de França, e o rosto da secretária de Estado sobre um fundo azul-escuro. A partir daí, foi feita uma montagem que uniu o rosto de Marlène Schiappa ao corpo de uma modelo com roupa interior, saído de um banco de imagens — a criação é de um utilizador do Twitter, para o Dia das Mentiras, que nunca negou o facto de a imagem ser falsa; mas a “piada” chegou aos media franceses como notícia. Noutra montagem, a secretária de Estado surge num vestido branco que lhe marca o corpo. A BFM TV lançou ainda outras imagens, mas na maioria são visíveis edições.

Foto DR

De acordo com a revista Paris Match, que diz ter tido acesso ao próximo número da Playboy, a edição inclui uma entrevista de 12 páginas com a secretária de Estado, acompanhada por uma sessão fotográfica em que a política aparece com vários trajes em azul, branco e vermelho.

Em resumo

Vai ser preciso esperar pela chegada às bancas da Playboy, nesta quarta-feira, para confirmar a veracidade da primeira imagem que circulou, mas as restantes são montagens. A secretária de Estado francesa da Economia Social e Solidária e Vida Associativa também não aparece nua ou em roupa interior em nenhuma das fotografias que aparecem no próximo número da revista.