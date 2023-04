Colocaram um “Manguito” em Belém e Marcelo levou-o para os jardins do palácio

Um grupo de três artistas plásticos colocou às 7h30 desta segunda-feira uma peça de arte da autoria de Carlos Oliveira junto ao Palácio de Belém. Trata-se de um colorido “Manguito” de dois metros de altura e 70 quilos de peso, ali instalado como gesto “de descontentamento e indignação”. Segundo o autor, a Câmara Municipal de Lisboa estava a ponderar retirar a peça do espaço público. Face a esta possibilidade, o Presidente da República, através de um funcionário da presidência, convidou o artista a expor o manguito nos jardins do palácio, onde agora se encontra.

A colocação da peça no espaço público, além de ser “uma manifestação de arte”, é um acto “de sensibilização e revolta com a incerteza generalizada da população” e de “descontentamento popular em relação à desgovernação”.​ “A peça estava connosco há quase 10 anos, e neste contexto social e cultural, sentimos ser este o momento de intervenção” afirma o escultor e ceramista.

“Com este gesto artístico em colaboração com a dupla Malibu Ninjas, queremos que este nosso propósito sirva o momento em que vivemos, de descontentamento popular em relação à desgovernação, à hipocrisia e à corrupção. A favor da verdade, da democracia, da justiça e da paz”, acrescentou, salientando que representa também uma “vontade de mudança activa na sociedade e na construção de uma melhor cidadania”.

Sobre o processo artístico, Carlos Oliveira diz ter criado em 2014 a peça inspirada na figura de Zé Povinho, de Bordalo Pinheiro, “a uma escala de maquete com doze centímetros de altura que alargou para a sua escala real em barro com mais de dois metros de altura”.

A partir do molde desta peça final foram criadas estas peças do “Manguito” em alabastro e resina de poliéster reforçado a fibra de vidro. A peça teve a intervenção artística em pintura do duo Malibu Ninjas. "Sem cor política, a favor dos direitos humanos, o Manguito é a representação da voz popular, de quem sofre com as indecisões políticas”, salienta o comunicado dos artistas.

“O gesto do Presidente [da República] só dignifica o nosso trabalho, pois ele e o seu significado acaba por ser selado pelo Presidente. Estou muito grato”, afirmou ao PÚBLICO Carlos Oliveira.

O artista diz que o acto levado a cabo nesta segunda-feira “é um movimento artístico de descontentamento com tudo o que o que está a acontecer”, acrescentou.