Frederico Varandas: “O Sporting joga como equipa grande”

Presidente “leonino”, em entrevista ao canal do clube, reconhece alguma irregularidade no início da época e diz que o Benfica é “um justo líder”

No conforto de casa, na Sporting TV e no Estádio José Alvalade, Frederico Varandas, presidente dos "leões" fala da actualidade sportinguista, reconhecendo que houve alguma irregularidade no início da época e que o Benfica é um "justo líder" do campeonato. Mas enaltece o trabalho de Rúben Amorim, apontando-o como o grande responsável pela "mudança de paradigma" no futebol do clube,

Futebol

"Pecámos por alguma falta de regularidade. É justo reconhecer que a nossa qualidade de jogo não se coaduna com a nossa classificação. Não fomos eficazes em alguns jogos e pagámos caro em alguns jogos em que fomos melhores que o adversário. Sofremos golos, perdemos esses jogos e desde o início ficámos logo distantes dos nossos rivais."

"Vejo uma matriz de jogo semelhante nos últimos três anos. Jogamos mais como equipa grande, a demonstração disse são os jogos com as equipas grandes, os jogos com os nossos rivais, na Europa Demonstrámos que temos muito valor. Em Portugal, temos um líder que tem sido muito competente, é um justo líder, tem sido regular, e nõs não tivemos essa eficácia, estamos num bom momento e o objectivo é chegar à Champions. O campeonato é muito difícil."

"A chegada do nosso treinador fez crescer o clube para outro patamar. O Sporting joga como equipa grande, dominadora, não alteramos, se jogamos em casa ou fora. Foi uma mudança de paradigma que se deve ao treinador. Há uma qualidade de jogo que é inegável e que me deixa seguro do presente e do futuro. Este ano faltam os oito jogos, acho que ainda podemos ser felizes."

Champions

"Claro que houve infelicidade, mas tento deixar o lado emocional de fora das análises. Tivemos os 'oitavos' na mão, mesmo assim estivemos quase. Mas tenho de estar orgulhoso. A Liga Europa é só de nome, pelos adversários que temos tido."

Arsenal

"É daquelas eliminatórias que fica na história do Sporting. Eliminar uma das melhores equipas do mundo no momento, mas eliminar com muita categoria. Acho que fomos melhores que o Arsenal nos dois jogos. Em Londres jogámos olhos nos olhos, com um golo extraordinário do Pote, uma segunda parte impressionante, é um daqueles jogos que marca uma geração."

Juventus

"Um adversário fortíssimo, que seria um vice-líder da Série A se não lhe tivessem sido tirados 15 pontos. Com mais responsabilidades que o Sporting e um orçamento maior. A partir do Arsenal, tudo é possível. O treinador, os jogadores, o director-desportivo, todos mereceram."