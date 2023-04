Papa Francisco presidiu a missa de Domingo de Ramos no Vaticano

O Papa Francisco presidiu a missa do Domingo de Ramos, um dia depois de ter alta hospitalar. Na cerimónia, o pontífice pediu que o mundo tomasse melhor conta dos pobres, dos sós e dos doentes.

O papa, de 86 anos, foi internado no hospital Gemelli, em Roma, esta quarta-feira, por dificuldades respiratórias. No sábado, depois de receber tratamento com antibióticos, recebeu alta e voltou para a sua residência no Vaticano.

O Vaticano confirmou que o Papa participaria em vários eventos de Páscoa da semana, o período mais atarefado no calendário Católico Romano, que começa com a missa do Domingo de Ramos ao ar livre.

Milhares de pessoas acenaram com ramos de oliveira e palmeira enquanto Francisco era conduzido para a Praça de São Pedro. O pontífice, com vestes vermelhas, falou com uma voz baixa mas clara aos mais de 30 mil fiéis. Na homilia, pediu às pessoas para não ignorarem aqueles que passam por grande sofrimento e solidão.

"Povos inteiros são explorados e abandonados. Os pobres vivem nas nossas ruas e nós olhamos para o outro lado. Os migrantes já não são caras, mas sim números. Os presos são renegados. Pessoas são descartadas como problemas", disse.

Na Quinta-feira Santa, o Papa Francisco vai celebrar missa numa prisão juvenil em Roma. Ainda não é certo que participe na via-sacra da Sexta-feira Santa, à volta do coliseu de Roma. No entanto, vai presidir a missa do Domingo de Páscoa, o dia mais importante do calendário litúrgico cristão.

Nos últimos anos, o Papa sofreu uma série de problemas de saúde que incluíram a dor severa no joelho que o faz andar com ajuda de uma bengala ou de cadeira de rodas nas suas aparições públicas.

O Domingo de Ramos marca o dia que, segundo a Bíblia, Jesus entrou em Jerusalém e foi recebido com entusiasmo por multidões, uma semana antes do dia em que os cristãos acreditam que ressuscitou dos mortos depois de executado na cruz.