Verstappen vence Grande Prémio da Austrália entre bandeiras vermelhas e acidentes

Max Verstappen foi o vencedor do Grande Prémio da Austrália este domingo depois de duas bandeiras vermelhas e um conjunto de acidentes transformar a corrida num caos.

Verstappen seguia à frente de Lewis Hamilton da Mercedes quando Kevin Magnussen teve um acidente contra uma parede, deixando destroços na pista, o que levou a uma interrupção da corrida.

Num recomeço caótico, Logan Sargeant, piloto da Williams, embateu contra a traseira do veículo de Nyck de Vries e atirou ambos para a gravilha na primeira volta.

Pierre Gasly e Esteban também bateram um contra o outro, deixando, mais uma vez, destroços na pista e motivando a terceira e última bandeira vermelha da corrida.

Depois de longas deliberações, os stewards decidiram que a corrida terminaria com uma volta atrás do safety car, na ordem do começo anterior, menos os carros acidentados.

Isto permitiu a Verstappen conseguir a segunda vitória da temporada, à frente de Hamilton e de Fernando Alonso, da Aston Martin, a terminar em terceiro.

A Red Bull conquistou os três grandes prémios desta temporada, um recorde para a equipa.

"Demorou um bocado, mas uma vitória é uma vitória", disse Verstappen depois da sua primeira vitória em Albert Park. "Foi um fim de semana muito bom para nós, temos de estar felizes com isso."