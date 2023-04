Surpreendente Henrique Rocha está no quadro principal do Estoril Open

Aos 18 anos, Henrique Rocha está a viver um momento alto dentro (pelas vitórias) e fora dos courts (pela atenção mediática). O jovem tenista portuense ultrapassou as duas rondas do qualifying do Estoril Open 2023 e vai marcar presença no quadro principal do principal torneio disputado em solo nacional.

No sábado, já tinha causado surpresa, ao afastar o britânico Ryan Peniston (número 191 do ranking ATP), com os parciais de 6-4, 6-1. Neste domingo, o actual 590.º da tabela ATP repetiu a dose, desta feita frente ao húngaro Mate Valkusz, ao ganhar por 6-4, 6-2.

É uma espécie de prenda de aniversário antecipada (faz anos a 6 de Abril) para um jovem tenista que conseguiu a proeza de integrar primeiro o quadro principal de um torneio ATP (um 250, no caso) do que de um challenger.

"Olho para este último mês e meio, e neste início de época estou com muito bom nível e os resultados vão acabar por aparecer, o ranking vai acabar por subir. Estou concentrado em continuar a melhorar", resumiu Henrique Rocha, que admite as boas sensações causadas pelo contacto, no Estoril, com alguns dos nomes que integram a elite do ténis.

"Sinto um grande orgulho por ter aberto o Estádio Millenium. Acho que aproveitei bem a oportunidade de ter um wildcard. Estou no quadro principal agora, ainda é um bocadinho difícil de acreditar. É uma experiência nova, não consigo explicar", acrescentou, na conferência de imprensa que se seguiu ao maior feito da carreira.