Portugueses em alta no qualifying do Estoril Open

O Estoril Open 2023 arrancou neste sábado com três portugueses em acção no qualifying. E todos eles venceram, num dia que ficou marcado pelo anúncio do adeus de Pedro Sousa, prometido para dentro de duas semanas.

Antes de Sousa, entrou no court Frederico Silva (n.º 228), que bateu o bósnio Damir Dzumhur, n.º 195 do ranking, por 6-1, 5-7, 6-3, com o compatriota Henrique Rocha (590) a seguir-lhe as pisadas, surpreendendo o britânico Ryan Peniston (191), por 6-4, 6-1.

Pedro Sousa completes a PERFECT day for Portugal at the @EstorilOpen, coming back from 4-6, 2-5 to beat Jozef Kovalik 4-6, 7-5, 6-3 and reach last qualifying round!



In tears after the match! pic.twitter.com/AgFdLUuLGw — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 1, 2023

Por último, foi a vez de Pedro Sousa mostrar maturidade e capacidade de reagir à adversidade, depois de ter perdido o primeiro set com o eslovaco Jozef Kovalík, por 4-6. A reacção do lisboeta foi clara e levou a melhor por 7-5, 6-3, apurando-se para a segunda ronda do qualifying.

No final do encontro, o ex-top 100 mundial, de 35 anos, anunciou que vai retirar-se do ténis dentro de duas semanas, no Oeiras Open 125, no Jamor, e que este vai ser o seu último Estoril Open.

"Foi um encontro difícil para mim porque este vai ser o meu último Estoril Open e queria estar em court o maior tempo possível. Tinha o meu filho nas bancadas e agarrei-me ao que pude", anunciou, explicando que "a ideia seria terminar no Lisboa Belém Open", mas que não se sente com capacidade física para continuar até Outubro.