Sp. Braga vence em Chaves e assume segundo lugar provisório na Liga

O Sp. Braga subiu neste domingo ao segundo lugar do campeonato nacional de futebol, a título provisório, depois de ter vencido o Desp. Chaves, em Trás-os-Montes, por 1-2, na 26.ª jornada da prova.

Num jogo repartido em matéria de remates e até na posse de bola, com os flavienses a mostrarem sempre vontade de discutir o resultado, foi o Sp. Braga a marcar primeiro, com um remate de fora da área de Iuri Medeiros, após passe d André Horta (16').

Antes do intervalo, porém, o Desp. Chaves chegou ao empate, numa jogada em que conseguiu explorar o corredor central para depois activar o lado esquerdo e encontrar Juninho na área, para um cabeceamento vitorioso.

No arranque do segundo tempo, os transmontanos mostraram-se mais afoitos e ameaçaram a baliza de Matheus, mas o golo decisivo aconteceria do lado contrário. João Teixeira ficou a reclamar uma falta a meio-campo, o Sp. Braga criou superioridade numérica no corredor direito, Victor Gómez cruzou e Abel Ruiz finalizou, com um toque acrobático (59').

Com as entradas de Luther Singh e Jô Batista, o Desp. Chaves ainda procurou arriscar, acabou o jogo com algum ascendente, mas já não foi capaz de evitar a derrota, que coloca os bracarenses no segundo lugar da Liga, com mais um ponto que o FC Porto, que ainda joga neste domingo com o Portimonense.